زواج ابنة قاسم سليماني من نجل الرجل الثاني بحزب الله.. صورة

تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي في العراق وإيران، صورة لزواج ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، زينب، على نجل الرجل الثاني في حزب الله، رضا هاشم صفي الدين، عقب وفاة والدها بـ 6 أشهر فقط.





ونشرت زينب مغنية، ابنة العسكري السابق في حزب الله عماد مغنية، والذي قتل بانفجار في سوريا عام 2008، صورة تحمل اسم الزوج والزوجة.





وظهرت زينب لأول مرة علانية أثناء زيارة المرشد الأعلى علي خامنئي إلى منزل سليماني للتعازي، بعد ذلك ببضعة أيام في جنازة والدها في طهران، ألقت خطابًا دعت فيه زعيم حزب الله حسن نصر الله للانتقام من وفاة والدها.





كانت هذه هي المرة الأولى التي تخاطب فيها امرأة جماعة يرأسها خامنئي، في وقت لاحق أثناء إلقاء خطاب في صلاة الجمعة في كرمان ألقت خطابًا آخر وهي تمسك بندقية.





وقالت زينب عقب وفاة والدها، إنها تنتظر الثأر له من قاتله، وذلك عقب مقتله في غارة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.