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أخبار العالم

الجيش الليبي يستهدف رتلا عسكريا للوفاق يضم 30 مركبة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن استهداف سلاح الجو الليبي لرتلا عسكريا تابعا لحكومة الوفاق، يضم 30 مركبة مسلحة. 

فيما أشارت المصادر التي نشرتها العربية إلى أن سلاح الجو الليبي يستهدف موقعا لتشكيلات الوفاق شرق مصراته. 

وكشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن شخصية القيادي البارز في كتائب الوفاق الليبية بالعاصمة طرابلس، عقب مقتله. 

وقالت العربية إن هذا القيادي هو محمد السويح، أبرز القيادات في كتيبة "فرسان جنزور"، التابعة لحكومة الوفاق، بعد إطلاق النيران عليه بالعاصمة طرابلس. 

وتشير أصابع الاتهام إلى داخلية الوفاق، خصيصا بعد الضغط الأمريكي على وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بضرورة تفكيك الميليشيات.
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