في عيد ميلادها.. فريدة فهمي أسطورة الرقص الاستعراضي

نحتفل اليوم الاثنين، بعيد ميلاد أسطورة الرقص الاستعراضي الشرقي فريدة فهمي، التي أعادت هذا الفن إلى رونقه وجعلت منه طابعا مميزا، وذلك بعد إنشاء فرقة استعراضية مع علي ومحمود رضا وهي من أشهر الفرق حتى الآن التي جابت أكثر من 30 دولة.

عانت فرقة رضا التي تكونت من ثلاثة أفراد فريدة فهمي، علي ومحمود رضا في البداية خلال فترة الخمسينيات لصعوبة اقناع بعض الأهالي لإنضمام مشاركين لهم، وكانت الإنطلاقة الحقيقية للفرقة في أولى عروضهم عام 1959 بـ 13 راقصًا، راقصة، وعازفا، وشاركوا في أكثر من 30 دولة لتعريفهم الفن الإستعراضي المصري.



