في عيد ميلادها.. فريدة فهمي أسطورة الرقص الاستعراضي

نحتفل اليوم الاثنين، بعيد ميلاد أسطورة الرقص الاستعراضي الشرقي فريدة فهمي، التي أعادت هذا الفن إلى رونقه وجعلت منه طابعا مميزا، وذلك بعد إنشاء فرقة استعراضية مع علي ومحمود رضا وهي من أشهر الفرق حتى الآن التي جابت أكثر من 30 دولة.
عانت فرقة رضا التي تكونت من ثلاثة أفراد فريدة فهمي، علي ومحمود رضا في البداية خلال فترة الخمسينيات لصعوبة اقناع بعض الأهالي لإنضمام مشاركين لهم، وكانت الإنطلاقة الحقيقية للفرقة في أولى عروضهم عام 1959 بـ 13 راقصًا، راقصة، وعازفا، وشاركوا في أكثر من 30 دولة لتعريفهم الفن الإستعراضي المصري.
ولدت الفنانة فريدة فهمي يوم 29 يونيو عام 1940 بمدينة القاهرة، والدها الدكتور المهندس حسن فهمي، وهو من أنشأ قسم هندسة الإنتاج بجامعة القاهرة، وكان مشهور في الوسط التعليمي بمصر، ومن أم إنجليزية أشهرت إسلامها بعد الزواج وسميت نفسها بإسم خديجة.
درست فريدة فهمي في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، كان لوالدها دور كبير في تأسيس فرقة رضا، فقد دعمهم فنيًا ومعنويًا، وكان يثق في موهبة وإبداع محمود رضا إلى أبعد الحدود، ولوالدتها أيضًا التي قدمت الدعم وكانت سبب من أسباب نجاح الفرقة، قد نفذت وصممت كل ملابس الفرقة، واختيار الأقمشة وألوانها، ومدى ملائمتها مع كل عرض.
دعم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فرقة رضا، وذلك بعد مشاهدته لها وقال لمساعديه نصًا: "خدوا بالكم الشباب دول، وشوفوا عايزين إيه"، وتابع معهم عبد القادر حاتم وزير الإعلام وقتها، وتم تعيينهم في التليفزيون، وأصبحت الفرقة تابعة للدولة وواجهت الصعوبات بسبب الروتين الحكومي.