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أخبار العالم

باكستان: إدانات ضد هجوم مسلح استهدف مبنى للبورصة في مدينة "كراتشي"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أدان مسئولون باكستانيون الهجوم المسلح الذي وقع اليوم /الاثنين/ واستهدف مقر للبورصة في مدينة "كراتشي"، مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين و4 من حراس الأمن وضابط. 
وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أدان الهجوم الإرهابي.
كما أدان حاكم إقليم السند عمران إسماعيل عبر موقع "تويتر" الهجوم بشدة، قائلا "إن الهجوم يستهدف النيل من حربنا التي لا هوادة فيها على الإرهاب. لقد كلفت وكالات الأمن بضمان القبض على كافة منفذي الحادث وإعطائهم العقاب المناسب. يجب علينا أن نحمي الإقليم بأي ثمن".
وأضافت الشبكة أن المسلحين قصدوا اقتحام المبنى إلا أن رجال الأمن استطاعوا إحباط محاولتهم وفقا لما رواه شهود عيان.

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