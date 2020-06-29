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أخبار البلد

بث مباشر.. جولة تفقدية فى مطار القاهرة لمتابعة استعدادات عودة الطيران

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:46 ص
مطار القاهرة الدولى
مطار القاهرة الدولى
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نورهان خفاجى
يجري المهندس محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، ويرافقه المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، جولة تفقدية، اليوم الإثنين، داخل صالات الركاب بمطار القاهرة الدولى، للوقوف على آخر الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لعودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل، بعد توقف نحو ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. 

واتخذت وزارة الطيران المدني، عددا من الإجراءات الاحترازية سواء على متن الطائرات أو داخل المطارات المصرية، وذلك حفاظا على صحة المسافرين والعائدين من انتشار جائحة كورونا المستجد، تتمثل في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المطارات وارتداء الكمامات وإجراء عمليات تعقيم وتطهير على متن الطائرات وداخل صالات الركاب. 

وزودت وزارة الطيران المدني، مطار القاهرة الدولي، وعدد من المطارات الداخلية، بكاميرات حرارية حديثة، تكون من شأنها رصد درجة حرارة الراكب في لحظات أثناء مرورة من أمامها دون تدخل من العاملين بإدارات الحجر الصحي بالمطارات، قدرت التكلفة المالية لهذه الكاميرات بنحو 20 مليون جنيه، نصيب مطار القاهرة منها قرابة 8 ملايين جنيها.


وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، يوم الأربعاء القادم الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تكون نسبة تشغيل الرحلات الجوية تصل إلي 30% مع بداية التشغيل على أن تزيد تدريجيا لتصل إلي 50% مع نهاية العام الجاري. 

وخسرت المطارات المصرية، قرابة نحو 696 مليون جنيه، نتيجة وقف الرحلات الجوية منذ مطلع مارس الماضي، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، ويقدر نصيب مطار القاهرة "شركة ميناء القاهرة الجوى" من هذه الخسائر نحو 461 مليون جنيه. 

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