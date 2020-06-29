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تعليم

تعليم القاهرة: لم نرصد شكاوى أو مشكلات بلجان امتحانات الدبلومات الفنية العملية حتى الآن

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:42 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة تتابع منذ الصباح  سير امتحانات الدبلومات الفنية العملية 2020.

وأكد عطية أنه حتى الآن، لم تتلق الغرفة أي بلاغات تفيد بوجود أي شكاوى أو مشكلات داخل أي من لجان امتحانات الدبلومات الفنية العملية حتى الآن.


وشدد عطية على أنه تم الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية داخل جميع اللجان، أثناء استقبال الطلاب وإدخالهم إلى اللجان وبدء الامتحان العملي.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على متابعة وتواجد مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وفرق عمل متابعة الامتحانات  في محيط اللجان، للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

وأخيرا قال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: نتمني التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات في امتحانات الدبلومات الفنية العملية.

ويؤدي أكثر من 650 ألف طالب/طالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية العملية تسير بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية وواقيات للوجه وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تستمر الامتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية حتى يوم 20 يوليو 2020.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة كانت حريصة كل الحرص على عقد هذه الامتحانات العملية في أيام لا يوجد بها امتحانات ثانوية العامة، لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس، وحفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.
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