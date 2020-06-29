غلق مقهي مخالف قدم شيشة للزبائن في سوهاج ..صور

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج ، مقهي مخالف قدم شيشه لزبائنه، بناحية العزبة والعرب التابعة لقرية نيدة.

وتم تشميع المقهي بالشمع الأحمر كما تم مصادرة محتويات المقهي من مقاعد وشيشه، وتحرير محاضر مخالفة لصحابه.





وقال حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم انه بناء علي توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بشأن متابعة غلق المقاهى والكافيهات والنوادى ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار فيروس كورونا وفى ضوء ما تقوم به الوحدة المحلية من جهود للمتابعة ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار فيروس كورونا، نفذت الوحدة المحلية حملة اسفرت عن غلق مقهي قدم شيشه لزبائنه.





وأشار حبارير، انه تم غلق مقهى (الفيروز) المخالف لقرار الحظر بدائرة المركز ناحية العزبة والعرب التابعة لقرية نيدة وتم رفع ومصادرة عدد من المضبوطات من كراسى وترابيزات وشيش وأسطوانة بوتاجاز، وبوتاجاز مسطح، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتم تشميع المقهى.





وأكد حبارير، انه يتم المرور بصفة يومية على جميع المقاهى والمحال التجارية والكافيهات والملاعب بناحية المركز وغلق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.





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