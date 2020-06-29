برلمانية تشيد بإعلان الرئيس إطلاق الموقع الرسمي للرئاسة

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، لإتاحة كافة الخدمات والمشروعات القومية وأهميتها لتسهيل عملية إطلاع المواطن المصري على ما يتم بذله من مجهودات في جميع القطاعات وأخر مستجدات كل ملف.





وأوضحت عبد الحليم فى بيان لها أن هذا الموقع يستهدف تعريف المواطن المصري بحجم الإنجازات التي تمت على مدار السنوات الماضية، والمشروعات القومية وأهداف تأسيسها، مشيرة إلى أن هذا سيكون له مردود إيجابي كبير في نشر إنجازات الدولة وتوصيلها للمواطن البسيط بمجرد الدخول على هذا الموقع والإطلاع على ما تم إنجازه لحظة بلحظة.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا الموقع سيقرب المواطن من الخطط والاستراتيجيات التي تفكر فيها الحكومة وتسعى لتنفيذها، فسيكون على دراية كاملة بالخطط والمشروعات التي تقام في كل مجال على حدى.