أذابا جثتها فى بوتاس.. حبس المتهميَن باغتصاب طفلة فيصل انتقاما من والدتها

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس سباك وعامل 4 ايام علي ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل طفلة بعد اغتصابها واذابة جثتها في مادة كاوية "بوتاس" لرغبة المتهم الاول في الانتقام من والدتها لانهائها علاقتهما غير الشرعية.





وجهت النيابة باشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للمتهمين تهمة القتل العمد والخطف والاغتصاب، وطلبت النيابة تحليل بقايا عظيمة عثر عليها في البرميل الذي ارشد عنه المتهم بعدما قام باذابة جثة الطفلة داخله وكلفت الطب الشرعي بسحب عينة منها لمقارنتها بعينات من الحامض النووي DNA من أسرة الطفلة القتيلة.









كانت كشفت الاجهزة الامنية بالجيزة غموض العثور علي جثة متحللة داخل خزان مهجور بمنطقة فيصل في الطالبية حيث تبين ان الحثة لطفلة قام سباك وعامل باغتصابها والقياها في مادة كاوية لاخفاء ملامحها.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بالعثور علي جثة متحللة داخل برميل في خزان مهجور بمنطقة فيصل، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتبين من التحريات ان ربة منزل ابلغت باختفاء ابنتها البالغة من العمر ١٢ عام وبفحص بلاغات التغيب تبين ان الجثة المعثور عليها للطفلة المبلغ باختفائها.

ونجحت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة في التوصل لهوية الجناة حيث تبين انهما سباك وعامل حيث ينتقم السباك من والدة الطفلة التي رغبت في انهاء علاقتهما الاثمة فاستدرجا الطفلة وقاما بالتعدي عليها جنسيا ثم انهيا حياتها ووضعاها داخل خزان يحتوي علي مواد كاوية ما ادي لتحلل جثتها وتحولها لعظام.

نجحت قوة امنية برئاسة المقدم احمد عصام رئيس مباحث الطالبية في القاء القبض علي المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته لنيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية للتحقيق.