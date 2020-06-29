الأب اتهم والدته بقتله .. استخراج جثة طفل بعد شهرين من الوفاة

قرر عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها بمحافظة القليوبية استخراج جثة الطفل " ع . س " البالغ من العمر عامين بعد وفاته منذ شهرين وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.









جاء قرار النيابة عقب قيام والد المتوفى بتقديم بلاغ ضد والدة الطفل والتى قامت بقتل شقيقتية واتهمها بأنها وراء قتله.





وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية قد تلقى اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمورقسم ثان شبرا الخيمةإخطارا من مستشفى بهتيم بوصول طفلتين متوفيتين وتبين للطبيب الموقع الكشف عليهما أنحول رقبتهما أثار خنق .





وعلى الفور تم إخطار المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتم التحفظ على والدتهما "س" 28عاما وتحرر محضر بالواقعة.





وعقب ذلك تقدم والد الطفلتين "س.م" ببلاغ ضد الأم باتهامها بقتل نجله "ع" البالغ من العمر عامين مثلما قتلت شقيقتية"جنى وريتاج"وامرت النيابة العامة باستخراج جثة الطفل وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.