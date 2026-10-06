رفع 180 طن من المخلفات في حملة بالخصوص

وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات، والحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري بشوارع المدن، وفي هذا الإطار قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة بشارع سيد حمادة بمدينة الخصوص، بمشاركة الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق.



واستهدفت الحملة إزالة مختلف صور الإشغالات والتعديات، ورفع المخلفات والنباشين، وتطهير المنطقة، وأسفرت عن رفع 180 طنًا من مخلفات الإشغالات، مع متابعة نقلها والتعامل معها بشكل كامل من نقاط التجمع، لمنع تراكمها مجددًا والحفاظ على المظهر العام.

وشارك في الحملة حسام المحلاوي، رئيس مدينة الخصوص، ونواب رئيس المدينة عيد عزت محمد، وإيمان هاشم محمد، ومحمد طه سكرتير المدينة، إلى جانب الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق.

محور الخصوص



كما تفقدت نائب المحافظ أعمال نفق الرشاح بطريق محور الخصوص، لمتابعة سير الأعمال ميدانيًا، والتأكد من انتظام التنفيذ ورفع كفاءة الموقع.

وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات المكبرة والدورية للتصدي الحاسم للإشغالات والتعديات، مع عدم السماح بعودة المخالفات عقب إزالتها، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، ومواصلة المتابعة الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري والحفاظ على البيئة وجودة الحياة للمواطنين.