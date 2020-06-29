صدى البلد داخل أول مصنع مصري لإنتاج إطارات السيارات فى بورسعيد.. فيديو

لأول مرة فى مصر يقوم مصنع بإنتاج إطارات السيارات من الألف إلى الياء دون الحاجة إلى استيراد أجزاء معينة منه، حيث قام مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات، والذى افتتح بداية شهر مايو الماضى، بإنتاج إطارات السيارات وليس التجميع، كما يتم فى المصانع التابعة للشركات العالمية.





وحرص "صدى البلد" على أن يكون من أول المواقع لزيارة هذه الصرح الكبير والتصوير بداخله لرصد كل مراحل إنتاج الإطار من المادة الخام حتى تحويله إلى إطار بشكله المعروف.







وقال المهندس أحمد سالم، المدير التنفيذى لمصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات فى بورسعيد، إن الإنتاج داخل المصنع يمر بثلاث مراحل، أولها: مرحلة الخلط التى يستخدم فيها المواد الخام بنسب معينة طبقا للمواصفات العالمية حتى نحصل على عجينة المطاط المطلوبة.







أما المرحلة الثانية هى SME Finch Production حيث نقوم بتجهيز الشيتات للبدء فى عملية الإنتاج النهائى وتمر على أكثر من مكينة وإضافة أكثر من مادة كيميائية وتيل لاندماجه مع المطاط.







ثم المرحلة النهائية وهى مرحلة بناء الإطار، فلكل مقاس إطار مكنة معينة ولكل شكل مكنة معينة وتركيبات معينة ووضع مواد كميائية معينة، ثم بعد ذلك الدخول إلى مرحلة النقش لخروجه بشكل الإطار المعروف.





وأضاف أن عملية الإنتاج حاليا يتم من خلالها إنتاج 3500 إطار، وخلال أشهر قليلة سيرتفع مجمل الإنتاج إلى 10.000 إطار فى اليوم الواحد ثم المرحلة الأخيرة 45 ألف إطار يوميا.





وأوضح أن مرحلة الإنتاج الأولى فى المصنع بدأت بكل مقاسات الدرجات النارية وتضم كل المقاسات، أما فى المرحلة الثانية والتى من المفترض أن تبدأ فى عام 2022 وهى خاصة بإنتاج إطارات السيارات الملاكى والنقل الثقيل والمعدات الخاصة.