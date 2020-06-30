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فيديوجراف | الجيش الصيني يعتمد لقاح Ad5-nCoV

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:02 م
عقار كورونا يعتمده
عقار كورونا يعتمده الجيش الصيني
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آلاء حسن
تتسابق دول العالم لإنتاج لقاح فيروس كورونا خاصة الصين وامريكا وأوروبا، وذلك لإيقاف شلال الضحايا المتصاعد من المصابين والمتوفين.

وأصدر مستشار الرئيس الأمريكي للصحة العامة أنتوني فوسي، تصريحات بتمديد أجل إنتاج لقاح Ad5-nCoV وإعطاء الأمل للصين واليابان للبدء في التجارب السريرية.


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ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح تفاصيل اعتماد الجيش الصيني لقاح Ad5-nCoV لعلاج فيروس كورونا .
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