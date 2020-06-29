الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟

Ad5

-

nCoV

بعد أشهر طويلة من معركة شرسة مع الوباء خاضها العالم أجمع، وأسفرت عن إصابات هائلة ووفيات الكثير على مستوى دول العالم.





في الوقت الذي تتسارع فيه الدول الكبرى للتوصل لـ لقاح لفيروس كورونا خاصة أمريكا وأوروبا والصين، يبدو أن الصين كسبت الجولة هذه المرة بعد الإعلان عن عشرات اللقاحات خلال الفترة المقبلة، تارة من أمريكا وتارة من فرنسا، لكن الصين التي بدأت في مكافحة الفيروس من أواخر العام الماضي استطاعت أن تتوصل إلى العلاج الذي ينتظره ملايين البشر قبل أن يقضي عليهم فيروس كورونا.





اقرأ أيضا









العقار الذي طورته وحدة أبحاث عسكرية في الصين، أطلق عليه اسم "أيه.دي.5-إن.كوف" ، وهو واحد من ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر.





وبحسب الدراسات التي أجريت على هذا اللقاح، فإن جرعة واحدة من لقاح Ad5-nCoV تنتج أجساما مضادة خاصة بالجسم تستهدف الفيروس خلال 14 يوما.





ورغم فعالية هذا اللقاح في تطوير الأجسام المضادة ومنع الإصابة بالأمراض التنفسية، فهذا لا يعد دليلا نهائيا لاعتبار هذا اللقاح هو العلاج النهائي والأخير لفيروس كورونا، فربما لا يستطيع قتل الفيروس بالجسم بل يزيد الأجسام المضادة فقط .





ووافق الجيش الصيني على استخدام هذا اللقاح لمدة سنة، على أن يقتصر استخدامه حاليًا على الاستخدام العسكري وقالت الشركة المصنعة إن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، أظهرت أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التنفسية التي يسببها فيروس كورونا.





Ad5-nCoV أن تقييم النتائج النهائية لهذا اللقاح ستظهر خلال 6 أشهر، لإجراء العديد من التجارب الأخرى للتأكد من الاستجابة المناعية التي يمنحها هذا اللقاح للجسم ضد الفيروس. وأوضحت نتائج الدراسات القائمة على لقاح





وأملًا في هذا اللقاح ، سوف تجربه على البشر في كندا، كذلك ستبدأ التجارب السريرية لهذا اللقاح في اليابان غدا الثلاثاء، ووفقا لصحف يابانية، من المقرر أن تبدأ شركة AnGes Inc الصيدلانية اليابانية الثلاثاء أول تجربة سريرية في البلاد لعقار فيروس كورونا الجديد.





مفاجأة ينتظرها العالم فجرتها الصين اليوم بعد إعلانها عن التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا واسمه