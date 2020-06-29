AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:16 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
مفاجأة ينتظرها العالم فجرتها الصين اليوم بعد إعلانها عن التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا واسمه لقاح Ad5-nCoV  بعد أشهر طويلة من معركة شرسة مع الوباء خاضها العالم أجمع، وأسفرت عن إصابات هائلة ووفيات الكثير على مستوى دول العالم. 

في الوقت الذي تتسارع فيه الدول الكبرى للتوصل لـ لقاح لفيروس كورونا خاصة أمريكا وأوروبا والصين، يبدو أن الصين كسبت الجولة هذه المرة بعد الإعلان عن عشرات اللقاحات خلال الفترة المقبلة، تارة من أمريكا وتارة من فرنسا، لكن الصين التي بدأت في مكافحة الفيروس من أواخر العام الماضي استطاعت أن تتوصل إلى العلاج الذي ينتظره ملايين البشر قبل أن يقضي عليهم فيروس كورونا. 

اقرأ أيضا 

ومنذ ساعات قليلة، أعلنت السلطات الصينية على موافقتها على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أثبتت الأبحاث نجاح اللقاح سريريًا، وفق ما ذكرت صحف دولية، وقال الجيش الصيني إنه أعطى موافقته لاستخدام لقاح Ad5-nCoV "لكوفيد-19" طورته وحدة أبحاث عسكرية بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما. 

حكاية عقار لقاح Ad5-nCoV 
العقار الذي طورته وحدة أبحاث عسكرية في الصين، أطلق عليه اسم "أيه.دي.5-إن.كوف" ، وهو واحد من ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر.

وبحسب الدراسات التي أجريت على هذا اللقاح، فإن جرعة واحدة من لقاح Ad5-nCoV تنتج أجساما مضادة خاصة بالجسم تستهدف الفيروس خلال 14 يوما. 

ورغم فعالية هذا اللقاح في تطوير الأجسام المضادة ومنع الإصابة بالأمراض التنفسية، فهذا لا يعد دليلا نهائيا لاعتبار هذا اللقاح هو العلاج النهائي والأخير لفيروس كورونا، فربما لا يستطيع قتل الفيروس بالجسم بل يزيد الأجسام المضادة فقط . 

ووافق الجيش الصيني على استخدام  هذا اللقاح لمدة سنة، على أن يقتصر استخدامه حاليًا على الاستخدام العسكري وقالت الشركة المصنعة إن المرحلتين  الأولى والثانية من التجارب السريرية، أظهرت أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التنفسية التي يسببها فيروس كورونا. 

وأوضحت  نتائج الدراسات القائمة على لقاح Ad5-nCoV أن تقييم النتائج النهائية لهذا اللقاح ستظهر خلال 6 أشهر، لإجراء العديد من التجارب الأخرى للتأكد من الاستجابة المناعية التي يمنحها هذا اللقاح للجسم ضد الفيروس. 

وأملًا في هذا اللقاح ، سوف تجربه على البشر في كندا، كذلك ستبدأ التجارب السريرية لهذا اللقاح في اليابان غدا الثلاثاء، ووفقا لصحف يابانية، من المقرر أن تبدأ شركة AnGes Inc الصيدلانية اليابانية  الثلاثاء أول تجربة سريرية في البلاد لعقار فيروس كورونا الجديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كندا تعلن بدء تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا

كندا: 107 وفيات و1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

دون الحاجة إلى لقاح.. علماء صينيون يتوصلون إلى علاج لـ كورونا

مركز أبحاث روسي: نخطط لإنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

بشرى سارة.. لقاح كورونا ad5 الصيني يحقق نتائج سريعة في المناعة ضد الفيروس

الصين تبدأ التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

من حمام سباحة فيلته .. شاهد محمد رمضان يستعرض عضلاته

120 ألف شقة مخالفة للبناء .. مقترحات برلمانية لمصادرتها ودعم الشباب المقبل على الزواج

بعد اغتصابها وإذابة جثتها بـ"بوتاس".. ننشر صورة الطفلة ضحية عشيق والدتها في فيصل

آمن وفعال.. الجيش الصيني يحصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كورونا

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟

قبيل دفنه.... تعرف علي الأمير السعودي الراحل بندر بن عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الباشكير.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟

بـ إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 49