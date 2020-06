التعليم: ترقبوا إعلان نتيجة تصحيح عينة إنجليزي الثانوية العامة .. اليوم

وكانت قد ردّت اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة الخميس الماضي، على كافة النقاط التي أثارت الجدل بين الطلاب على السوشيال ميديا بعد الامتحان.









حيث قالت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان: إن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، من الطبيعي أن تجد تلك القطع كلمتين أو ثلاث من خارج المنهج، مؤكدًا أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب، التي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل.





وأكدت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أنها تناقشت مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان والتي منها سؤال القطعة (passage)،و قالت اللجنة أن القطعة منقولة من موقع دولي (نشرت عام 2012) وتم إجراء تعديلات واختصارات عليها بما يتوافق مع معايير ومواصفات الامتحان، فضلًا عن تغيير الأسئلة التي جاءت عليها (رابط الموقع: http://aptitudetests4me.com/Passage_389.html