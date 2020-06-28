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تعليم

وزير التعليم يقرر منح جميع الطلاب درجة السؤال الخاطئ بامتحان ديناميكا الثانوية العامة

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:26 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر منح جميع طلاب الثانوية العامة الدرجة الكاملة الخاصة بالسؤال الخاطئ الذي جاء اليوم في امتحان الديناميكا؛ تقديرًا لأن الطلاب ليس لهم ذنب في الخطأ الذي وقع فيه واضعو الامتحان.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم توقيع عقوبة مشددة على اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة الديناميكا؛ بسبب وقوعهم في هذا الخطأ.

وكانت تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم اليوم، تقريرًا من الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بوجود سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل وسوف تجتمع الهيئة لمناقشة الأمر، على أن يتم مراعاة ذلك في أعمال التقدير لحفظ حقوق جميع الطلاب، وتم إحالة اللجنة للتحقيق.

وتم استبعاد (س.ح.أ) رئيس لجنة طلعت حرب الثانوية بالعزيزية بإدارة منيا القمح بمحافظة الشرقية، و"ج.أ.أ" رئيس لجنة المنيا الرسمية المتميزة لغات بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لعدم انضباط سير العملية الامتحانية داخل هذه اللجان.

جدير بالذكر أن يوم الأثنين الموافق 29 يونيو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية)، كما سيقوم يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
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