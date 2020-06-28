وزير التعليم يقرر منح جميع الطلاب درجة السؤال الخاطئ بامتحان ديناميكا الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر منح جميع طلاب الثانوية العامة الدرجة الكاملة الخاصة بالسؤال الخاطئ الذي جاء اليوم في امتحان الديناميكا؛ تقديرًا لأن الطلاب ليس لهم ذنب في الخطأ الذي وقع فيه واضعو الامتحان.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم توقيع عقوبة مشددة على اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة الديناميكا؛ بسبب وقوعهم في هذا الخطأ.



