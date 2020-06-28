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تعليم

وزير التعليم لصدى البلد : إجازة الخميس القادم لن تطبق على امتحانات الثانوية العامة

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:48 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجازة يوم الخميس القادم لن تنطبق على امتحانات الثانوية العامة .

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لا تغيير او تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة ، و الامتحانات المقرر عقدها الخميس القادم ستعقد في موعدها دون اي تغيير.

وأضاف وزير التربية والتعليم : قرار مجلس الوزراء نص على أن اجازة الخميس المقبل لا تسرى على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.

وكان قد أصدر منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أنه سيقوم يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
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