تستهدف٣٣٧ ألف طفل.. صحة الدقهلية: حملة تطعيم مصغرة بجميع الوحدات والمكاتب

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الاثنين عن قيام جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بتنفيذ خطة تطعيم مصغرة تستهدف الفئة العمرية مواليد من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٢٢ مارس ٢٠١٨ و التى تستهدف تطعيم ٣٣٧٥٦١ طفل بواقع جرعتين من طعم السولك وذلك اعتبارا من ١ يوليو القادم .



و أكد " وكيل الوزارة " انه من المقرر تطعيم الاطفال فى الفئة العمريه المحددة باى من الوحدات ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة بغض النظر عن المكان الذى تم قيد الطفل به.



وشدد " وكيل الوزارة" على ضرورة حسن إستقبال ومعاملة المترددين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة كل من الفريق الطبى والمترددين وتقديم خدمة طبية متميزة.