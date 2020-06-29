"التكفير وخطورته على المجتمع" محاضرة لأئمة الصومال والهند عبر الفيديو كونفرانس

قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر الاسبق والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الازهر، أن التكفير من اسوأ المظاهر التي ابتليت بها الامة ، فقامت الجماعات الإرهابية بسفك الدماء، وإزهاق الأرواح، ونشر الفزع في قلوب الآمنين المسالمين، بدعوى أنهم يجاهدون في سبيل الله، والحق أنهم عين المفسدين المحاربين لله تعالى ولرسوله ﷺ.





جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم بعنوان" التكفير وخطورته علي المجتمع" ، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لعدد من أئمة الصومال والهند، عبر الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد19.





وأكد المستشار العلمي للمنظمة، أن أهم أسباب التكفير ، الجهل وقلة العلم واتباع الهوى، والتأويل الخاطئ للنصوص الشرعية، حيث اعتمد أصحاب الفكر التكفيري على تحريف الآيات وإخراجها من سياقها ففسروها حسب أهواءهم و حادوا عن المنهج القويم ، وأكد الهدهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التكفير و خطورته على الأمة في عدة أحاديث، ذاكرًا منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقوله: لعن المؤمن كقتله، ومن كفر مسلما فقد باء بها أحدهما.





وأضاف الهدهد أن مخاطر التكفير تكمن في أنه يؤدي إلي تفكيك الأسرة و تأجيج التعصب والكراهية بين أفراد المجتمع ، ويغذي الفرقة والشحناء بين المسلمين بل وربما أدى إلى إهدار المسلمين دماء بعضهم بعضًا، وكل ذلك مخالف لأوامر الله تعالى وأوامر نبيهﷺ.



