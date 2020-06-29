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توك شو

بعشرات المليارات.. أحمد موسى يكشف حجم الإنجازات في 6 سنوات مضت

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:32 م
. أحمد موسى
. أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية كانت تعاني الفوضى والإرهاب والتفجيرات وتعاني من أزمات العيش والبنزين والكهرباء، مشيرا الي أن شبكة الطرق كانت في منتهى السوء؛ قبل أن تأتي ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لها فضل كبير في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة، موضحا أنه كان من سكان مدينة نصر ويعرف المعاناة التي كان يمر بها السكان قبل تطوير شبكة الطرق في عهد الرئيس السيسي.

وأشار موسى الى أن الدولة عقب ثورة 30 يونيو أنفقت عشرات المليار على المشروعات القومية من طرق ومشروعات مختلفة، مرددا: « أي منصف لا يستطيع أن ينكر الكم الهائل من الانجازات التي تمت في الـ 6  سنوات الماضية». 

ولفت موسى، أن الإنجازات في مجال الطرق والكباري خاصة في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر احدث تغييرا جذريا في التحرك في هذه المنطقة وقضت على الزحام . 
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