البدري يهنئ كوكا بلقب الدوري اليوناني

هنأ الكابتن حسام البدري، المدير الفني لمنتخبنا الوطني وأعضاء جهازه محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وانيس الشعلالي، اللاعب الدولي أحمد حسن كوكا بمناسبة فوزه مع فريقه أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني، متمنيا له ولكافة لاعبينا المحترفين بالخارج تحقيق المزيد من النجاح.





ونجح الفريق اليوناني في حصد اللقب للمرة الـ ٤٥ في تاريخه، حيث حصل على 12 نقطة في أول أربع مباريات من مرحلة البطولة مكنته من التصدر، ثم ارتفع رصيد نقاطه إلى 78 نقطة، متفوقًا على باوك الذي حصد الإجمالي 59 نقطة.







ويواصل المدير الفني وأعضاء الطاقم المعاون متابعة جميع مباريات لاعبينا المحترفين في مختلف الدوريات؛ في إطار خطة الاستعدادات للمرحلة المقبلة سواء كان علي الصعيد الداخلي للمسابقات المحلية او الدوريات الخارجية التي تضم لاعبينا.