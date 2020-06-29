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رياضة

جمعية اللاعبين المحترفين تستكمل مبادرة دعم الأندية.. وعبد الغني: شكرا للوزير ونحن في خدمة أي لاعب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
ينهي مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدي عبد الغني، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، خلال الساعات القليلة المقبلة، ملف دعم الجمعية للأندية الرياضية المتضررة من توقف النشاط الكروي؛ بسبب فيروس كورونا منذ مارس الماضي ضمن مبادرة "ادعم الأندية" التي أطلقتها الجمعية قبل 3 أشهر لحل الأزمات المالية المختلفة.

وينتظر أن يتواصل مجدي عبدالغني مع 4 أندية متبقية من مجموعة 58 ناديا جرى تقديم الدعم المالي لهم والذي وصل قيمته إلى مليون و300 ألف جنيه خلال الفترة الأخيرة لإكمال الدور الاجتماعي للجمعية الذي تبنته لمواجهة فيروس كورونا بعدما وصل الدعم المالي فعليا إلى 54 ناديا في وقت سابق.

فيما أكد مجدي عبدالغني نجاح المبادرة في تقديم دور مجتمعي هام عبر المساهمة في دعم الأندية ماليا خلال فترة التوقف الأخيرة التي تكبدت خلالها خسائر مالية ضخمة.

ووجه عبدالغني الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تبنيه المبادرة والعمل مع الجمعية على وصول الدعم المالي لكافة الأندية المتضررة والتدخل لحل كافة الأزمات التي عانت منها أندية في وقت سابق فور علمه بالتفاصيل.

وشدد عبدالغني على أن دور الجمعية لا يتوقف عند تقديم الدعم المالي للأندية، مشيرا إلى إن مجلس إدارته تحت أمر أي لاعب مصري يعاني من مشكلات مهما كانت طبيعتها وهو دور الجمعية التدخل والعمل على دعم اللاعبين ماليا ومعنويا وطبيا، مؤكدا أن الرسالة الخاصة بجمعية اللاعبين المحترفين هي رسالة أدبية واحترافية في نفس الوقت لا تتأخر عن تلبية نداء لاعبيها.
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