هبة مصطفى تكتب: للانتماء رجاله

الوطن يستحق الانتماء الحقيقي بعيدا عن الشعارات والترنيمات ، بل يطالب بالعمل الجاد والمتواصل و توحيد الصفوف وراء رؤية واحدة..هى مصلحة مصر . لن تبني الاوطان بأشباه الرجال ...الاوطان لها رجالها الذين قدموا ارواحهم لانقاذها هم أولى بها من الذين هربوا وتركوا الميدان. الذين رفضوا الالتحاف بحضن الاٍرهاب واختيار الطريق الشاق . أولو الهمم الذين يملكون ضبط النفس عند مواجهة المواقف الصعبه ومواجهتها برجولة والتمسك بالوطن مهما كان الثمن . فكيف أحقق استقرار وأمن دولة وأنا غير امين مع نفسي او اخشي ردع من جهة معينة؟









كيف أحقق المتوقع مني وأنا متسرع في اتخاذ القرار دون تفكير وأغلب المصلحة الشخصية بعند وكبرياء علي مصلحة الوطن؟. منطقي أن تري العين والاذن تسمع والعقل يفكر ويقرر ويوازن فلن تبني الاوطان بالخواطر. وسجل التاريخ بحروف من نور ونار الضوء الاول يوم ٣٠ يونيو، عندما قال فخامة الرئيس "٣٠ يونيو لم تكن انتفاضة شعبية بل تغيرا لمصير أمة" بناء وطن داعما قائدا رفع منحني الاقتدار وتوحيد الكلمة والروح علي قلب رجل واحد لتضميد الجراح الناجمة عن سنة الخراب التي قصمت ظهر كنانة الله وأودت بالكثير والكثير الي الفناء من خيرة الشباب دون رحمة أو تأنيب ضمير.







