محافظ الدقهلية يكلف بحملات يومية لمراقبة منشآت بيع وتداول السلع ورغيف الخبز

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لن يسمح بالفساد خاصة في سوق بيع وتداول المواد الغذائية والسلع التموينية والاحتياجات اليومية للمواطنين ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز.





يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.





كلف محافظ الدقهلية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت الغذائية واللحوم والخضروات ومختلف منافذ البيع لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار لبعض السلع.





أوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش المختلفة والتي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات المخالفة مشيرا إلى قيام حملة تموينية أمس واليوم أسفرت عن ضبط 68 شيكارة دقيق وطن مخللات متنوعة مخالفة متنوعة بأنحاء المحافظة .



