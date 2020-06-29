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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بحملات يومية لمراقبة منشآت بيع وتداول السلع ورغيف الخبز

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:47 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لن يسمح بالفساد خاصة في سوق بيع وتداول المواد الغذائية والسلع التموينية والاحتياجات اليومية للمواطنين ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز. 

 يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم. 

كلف محافظ الدقهلية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت الغذائية واللحوم والخضروات ومختلف منافذ البيع لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار لبعض السلع. 

أوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش المختلفة والتي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات المخالفة مشيرا إلى قيام حملة تموينية أمس واليوم أسفرت عن ضبط 68 شيكارة دقيق وطن مخللات متنوعة مخالفة متنوعة بأنحاء المحافظة . 

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين أنه تم شن حملة مكبرة على المخابز بنطاق المحافظة من خلال الإدارات التموينية أسفرت عن تحرير6 محاضر تجميع دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية باجمالي 56 شكارة،وعدد2 محضر تصرف في الدقيق البلدي بكمية قدرها12 شكارة،وعدد 10محاضر انتاج خبز بلدي ناقص الوزن،ومحضر انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات بمركز المنصورة، 36 محضر مخالفتهم ما بين نقص موازين ومواصفات وتجميع شكائر دقيق بلدي مدعم بمركز بلقاس،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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