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أخبار العالم

مندوبا فرنسا وبريطانيا يطالبان بالاعتماد على إعلان المبادئ لحل أزمة سد النهضة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، اليوم الاثنين، إنه  يجب الاعتماد على إعلان المبادئ من أجل التوصل إلى حل يرضي مصر وإثيوبيا والسودان.

وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم من خلال المنظمات الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة لملف سد النهضة.

في السياق ذاته، دعا مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، الدول الثلاث لاحترام إعلان المبادئ وحل النقاط العالقة والخلافية من خلال الحوار.

وأعلن مندوب روسيا في مجلس الأمن، أن بلاده ترى ضرورة الوصول لاتفاق يحافظ على حقوق الدول الثلاث.

ودعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي للتدخل لحل نقاط الخلاف بين الدول الثلاث في أزمة سد النهضة.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة:إن  الحل الوحيد لأزمة سد النهضة هو التزام الدول الثلاث بالعودة للمفاوضات

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