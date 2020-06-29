برغم فتح السينما .. تأجيل عرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين





وقال مصدر بشركة الإنتاج لـ "صدى البلد" : من الصعب عرض الفيلم فى المرحلة الحالية خاصة فى ظل القرارات التى تساهم فى خسارة مادية لدور العرض وبرغم من فتح السينما بنسبة إشغال 25 % إلا أن هذه النسبة لم تساهم فى مكاسب مادية وبالتالى لا يفضل عرض الفيلم فى الفترة الحالية.





فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين انتهى مخرجه خالد الحلفاوى من تصويره ومونتاجه وجاهزا للعرض فى السينما.





والفيلم يقوم ببطولته كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول هل إذا عاد بك الزمان تختار زوجتك أم لا.

قرر صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز تأجيل عرضه لحين عودة السينما إلى كامل طاقتها الاستيعابية خاصة ان العمل يعد من الأعمال الضخمة انتاجيا.