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أخبار العالم

مندوب السودان: ملء سد النهضة يجب أن يتم من خلال المفاوضات الثلاثية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة: "موقفنا بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين".

وأضاف أنه يجب على إثيوبيا معالجة أي آثار سلبية لسد النهضة.

وأشار إلى أن ملء سد النهضة يجب أن يتم من خلال مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتابع بأن بلاده تؤمن بأن التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة ضروري جدا كي نتجنب الإضرار بالملايين من الناس. وأوضح أن الموقف السوداني من سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين.

واتفق مندوبو الدول الكبرى لدى مجلس الأمن على ضرورة أن تكون المحادثات هي السبيل لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة.



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