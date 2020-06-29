الدوري الإنجليزي: بيرنلي يفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف





سجل هدف اللقاء الوحيد، المدافع بين مي، في الدقيقة 62، بعد تمريرة رائعة من زميله أشلي ويستوود، ليحقق الفريق الثلاث نقاط في مباراة اليوم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيرنلي للنقطة 45 وضعته في المركز الثامن، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.





يذكر أن نادي ليفربول حسم أمر التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، بعد خسارة منافسه مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

حقق نادي بيرنلي، اليوم الاثنين، انتصارا هاما، على ضيفه نادي كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.