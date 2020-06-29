المقاصة يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال عن الفريق وأزمة مستحقات اللاعبين.. فيديو





وأضاف هويدي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 2 " أن ما يثار في هذا الأمر غير صحيح على الاطلاق، مشددا على أن ايهاب جلال صرح له بأن تلك المفاوضات كانت اثناء قيادته لفريق المصري البورسعيدي.









وتابع هويدي أن الفريق أجرى المسحة الطبية الأولى وظهرت نتائجها سلبية وفي انتظار نتائج المسحة الثانية للبدء في التدريبات السبت المقبل.





أما عن مستحقات اللاعبين فأكد أن اللاعبين لديهم مستحقات لدى النادي وان الحديث عن تمرد اي من اللاعبين غير صحيح على العكس الجميع يقدر موقف النادي ووجه لهم الشكر.





وأضاف ان هناك جزءا من مستحقات اللاعبين سيتم صرفه خلال الفترة المقبلة على ان يتم صرف الباقي في وقت لاحق.





واختتم مؤكدا ان النادي لم يتلق اي عروض من الاهلي لضم محمد ابراهيم نجم الفريق .