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منوعات

سيدة حامل تتفاجأ بشبح يتسلل نحو سريرها .. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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احمد شريف

انتابت سيدة حامل حالة من الصدمة ، بعد رؤيتها لشبح يتسلل إلى سرير غرفتها، عبر مقطع فيديو سجلته بمنزلها من خلال هاتفها المحمول.



ونشر ملكاي جيمس، الفيديو المسجل عبر إحدى صفحات مواقع التواصل، وشرح الواقعة المثيرة التي تعرضت اخته لها، قائلا إن  شقيقته الصغيرة  كانت تجلس بمفردها لمدة أسبوع في منزلها، برفقة كلبها وقطتها.



ووفقًا لصحيفة ديلي ستار تم التقاط الفيديو المرعب من  غرفة شقيقة ملكاي الصغيرة أثناء استرخائها على السرير، حيث قال "ملكاي"، إن شقيقته كانت تحاول تصوير تحركات طفلها وهو ببطنها، وبشكل مفاجئ سمعت مواء قطتها خارج غرفتها.



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وأشار صاحب المقطع، إلى انه لم يظهر شيء حتى منتصف الفيديو، حين ظهر مواء القطة من خارج غرفة شقيقته.



وقال صاحب الفيديو إنه  في النهاية ، ظهر ظل غامق مخيف يزحف من وراء الباب ويخرج من أسفل السرير، في مشهد أرعب شقيقته وجعلها عاجزة عن الكلام.


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