AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بنك تنمية الصادرات يقترض 15 مليون دولار

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:39 ص
البنك المركزي لتنمية
البنك المركزي لتنمية الصادرات
Advertisements
محمد يحيي
نجح البنك المصري لتنمية الصادرات برئاسة ميرفت سلطان؛ في الاتفاق مع صندوق سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتمويل البنك بقرض قيمته 15 مليون دولار.


وقالت ميرفت سلطان، في تصريحات لها اليوم، إن الاتفاق يسعي لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد علي الأسواق العالمية والإقليمية، موضحة أن التسهيل الائتماني يعزز قدرات المصدرين المصريين  في قطاع المشروعات الزراعية  الصغيرة والمتوسطة.


اقرأ أيضا:

وأضافت أن البنك يمول مؤسسات التمويل المتناهية الصغر لخدمة أصحاب المشروعات المحليين، موضحة أن البنك سبق له التعاون مع صندوق سند في عام 2018 لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وذكرت أن الاتفاق يساعد في استمرار نجاح هذه الشراكة، خاصة في بيئة تتأثر فيها مؤسسات التمويل المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص بالآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد-19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 6 أعوام من رئاسة السيسي.. تعزيز قوي للتعاون المصري مع المؤسسات الدولية

117 مليون دولار مساعدات من شركاء التنمية لمواجهة كورونا.. دعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة أبرز القطاعات

بنك مصر يحصد جائزتين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من سرعة تفشي وباء كورونا

مش بيلف 360 درجة.. وزيري: لا حقيقة لـ الخزعبلات عن قصر البارون.. فيديو

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

سامح شكري يرد بقوة على اتهامات مندوب إثيوبيا لمصر أمام مجلس الأمن

خلال عملية احتجاز المياه.. مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: إثيوبيا ستواجه مشاكل كبيرة مع السد

لا أحد يضع مصر أمام اختبار.. أحمد موسى يشيد بكلمة سامح شكري في مجلس الأمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة