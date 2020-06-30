لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بنك تنمية الصادرات يقترض 15 مليون دولار

نجح البنك المصري لتنمية الصادرات برئاسة ميرفت سلطان؛ في الاتفاق مع صندوق سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتمويل البنك بقرض قيمته 15 مليون دولار.
وقالت ميرفت سلطان، في تصريحات لها اليوم، إن الاتفاق يسعي لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد علي الأسواق العالمية والإقليمية، موضحة أن التسهيل الائتماني يعزز قدرات المصدرين المصريين في قطاع المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
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وأضافت أن البنك يمول مؤسسات التمويل المتناهية الصغر لخدمة أصحاب المشروعات المحليين، موضحة أن البنك سبق له التعاون مع صندوق سند في عام 2018 لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت أن الاتفاق يساعد في استمرار نجاح هذه الشراكة، خاصة في بيئة تتأثر فيها مؤسسات التمويل المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص بالآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد-19.