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اقتصاد

بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
محمد صبيح
وقع البنك المصري لتنمية الصادرات، ومؤسسة "مصر الخير"، اليوم، الخميس، بروتوكول تعاون لدعم إنشاء 50 صوبة زراعية بطاقة إنتاجية إجمالية 2800 طن خلال الموسم الواحد، وتوفير 200 فرصة عمل للشباب.

ويهدف هذا التعاون إلى زيادة إجمالي الصوب الزراعية التي تتولى مؤسسة مصر الخير إنشائها والإشراف عليها، حيث تعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية من الخضراوات للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الأسعار، بالإضافة إلى تشجيع التصدير من خلال التركيز على الزراعات التصديرية.

وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، في مؤتمر صحفي عقب توقيع البروتوكول: "نتبنى أحد المشروعات التنموية المتعلقة بنشاط البنك الأساسي، وهو التصدير، وذلك عن طريق المساهمة في تمويل إنشاء 50 صوبة زراعية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك بهدف زراعة محاصيل بغرض التصدير، حيث سيتم العمل على تدريب وتشغيل الشباب الخريجين وإيجاد فرص عمل لهم وتشجيعهم على العمل والإنتاج مع التركيز على تحسين مستوى الحاصلات الزراعية، وذلك تماشيا مع أهداف الدولة في توسيع البقعة الزراعية، لذا فقد أطلقنا على المبادرة اسم (ازرع – احصد – صدر)".

وأضافت "سلطان" أن البنك يتبنى نشاط التصدير فى المقام الأول، وذلك عن طريق المساهمة فى تمويل إنشاء 50 صوبة زراعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك بهدف زراعة محاصيل بغرض التصدير.

من جانبه، قال محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة «مصر الخير»: «نحرص على مساعدة وتمكين الشباب لتقليل نسبة البطالة، وبالتالي توفير فرض معيشية كريمة للأسر الأكثر استحقاقا، ومن خلال الصوب الزراعية نعمل على عدة محاور، أهمها زيادة المساحات المزروعة من الخضراوات، وبالتالي تقليل الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وتشجيع التصدير وتوفير عملة أجنبية تساهم في المشروعات القومية، بالإضافة إلى تشغيل الشباب، وخلال الإشراف على الصوب الزراعية، ويتم تقديم الدعم الفني للمزارعين وتحسين ورفع الكفاءة التقنية والفنية، وكذلك خلق مجتمع متكامل من صغار المنتجين، وتوفير كميات كبيرة من المياه المهدرة والتوعية بأساليب الري الحديث وتغير فكرة الزراعات التقليدية القديمة وتغيير الثقافات الزراعية القديمة".

يشار إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى زيادة إجمالي الصوب الزراعية التي تتولى مؤسسة مصر الخير إنشائها والإشراف عليها، حيث تعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية من الخضراوات للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الأسعار، بالإضافة إلى تشجيع التصدير من خلال التركيز على الزراعات التصديرية.
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور
بنك تنمية الصادرات يوقع بروتوكولا لإنشاء 50 صوبة زراعية مع مصر الخير.. فيديو وصور

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