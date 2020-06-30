7 أسباب وراء تسرب زيت السيارة

أعطال السيارة لا تنتهي، خصوصًا إذ كانت السيارة قديمة وتحتاج إلى الإصلاح كل فترة، ولكن المشكلة الأشهر على الإطلاق التي يعاني منها السائقون منها هي تسرب الزيت من خزان الوقود ووجود بقع من الزيت كبيرة أسفل السيارة.





ويحتار قائد السيارة حول الوصول إلى حل لتفادي تلك المشكلة والتخلص منها وتبدأ رحلة البحث عند الميكانيكي الإصلاح ومحاولة تفادي تلك العقبة.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز أسباب تسرب الزيت من السيارة لتفادي تلك المشكلة.





ومن أبرز أسباب تسريب الوقود:





1- قدم الدوائر والمكابس. تعرض الزيت للضغط العالي.

2- عدم إحكام غطاء الزيت مما يؤدي إلى تبخره، لذلك عليك التأكد من إغلاقه بشكل جيد.

3- تلف الجوان الخاص بالمحرك، مما يؤدي إلى تسرب الزيت من السيارة.

4- اختلاط الزيت بالمياه.

5- عدم الانتباه لكميات الزيت التي تقوم بوضعها.

6- في حالة تشقق المطاط الخاص ببلوف الزيت فإنه يؤدي إلى نفس المشكلة من تسريب للزيت، ويجب وقتها التوجه لمركز صيانة لإصلاح هذا العطل.