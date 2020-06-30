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فن

رمزي محمود يطرح رواية "الحب على شواطئ دهب" قريبًا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:47 ص
رمزي محمود
رمزي محمود
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سعيد فراج
تصدر قريبًا رواية "الحب على شواطئ دهب" وهي رواية رومانسية تصدر عن دار نشر الناشر، للفنان والكاتب والروائي الشاب رمزي محمود في أول تجاربه الأدبية.

وقال رمزي محمود أن الرواية تتضمن قصص واقعية لقصص حب نشأت شرارتها الأولى على شواطئ مدينة جنوب سيناء وتحديدا مدينة دهب.

وأكد أن الرواية تتضمن 3 قصص منفصلة عن مجموعة من الشباب والبنات شاءت الأقدار أن تجمعهم مدينة السحر والجمال في ظروف استثنائية، حيث تبدأ تفاصيل قصة حبهم، وكيف كانت شواطئ دهب هي العامل المشترك بين الـ 3 قصص.

وأشار رمزي محمود إلى أن الرواية كتبت باللغة العربية الفصحى، موضحا أنه رفض أن تكتب بالعامية خاصة وأنها تجربته الأولى، مشيرا إلى أن اللغة العربية وآدابها ترصد من المعاني التي لا تستطيع أي لغة آخرى رصده.
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