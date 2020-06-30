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فن

بعد نجاحه في تياترو مصر.. رمزي محمود يتجه للسينما بـ أحلام

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:38 ص
رمزي محمود
رمزي محمود
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سعيد فراج
يخوض الفنان الشاب رمزي محمود أولى تجاربه السينمائية بفيلم أحلام، المنتظر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، بعد أن تم تأجيل التصوير بسبب جائحة كورونا، حيث كان من المفترض بدء التصوير في شهر مايو الماضى.

ومن المنتظر عرض الفيلم في سباق أجازة نصف العام في العام المقبل 2021، حيث كان من المفترض أن يتم عرضه في سباق عيد الأضحى المبارك المقبل.

وأكد رمزي محمود أنه سعيد بتحقيق حلمه بخوض تجربة التمثيل، مؤكدا أن الفيلم يدور في سياق رومانسي كوميدي، ويتعرض للمشاكل التي يواجهها الشباب عند الارتباط والزواج.

يذكر الفنان الشاب رمزي محمود، له عدد من التجارب المسرحية، والتي بدات بمشاركته في فريق «تياترو مصر - 2»، الذي شارك فيه الفنان بيومي فؤاد والفنانة هالة فاخر، وتم تأسيسه بعد انسحاب فرقة الفنان أشرف عبد الباقي وانضماهم لقناة mbc الفضائية. 
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