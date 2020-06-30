بعد نجاحه في تياترو مصر.. رمزي محمود يتجه للسينما بـ أحلام

يخوض الفنان الشاب رمزي محمود أولى تجاربه السينمائية بفيلم أحلام، المنتظر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، بعد أن تم تأجيل التصوير بسبب جائحة كورونا، حيث كان من المفترض بدء التصوير في شهر مايو الماضى.





ومن المنتظر عرض الفيلم في سباق أجازة نصف العام في العام المقبل 2021، حيث كان من المفترض أن يتم عرضه في سباق عيد الأضحى المبارك المقبل.





وأكد رمزي محمود أنه سعيد بتحقيق حلمه بخوض تجربة التمثيل، مؤكدا أن الفيلم يدور في سياق رومانسي كوميدي، ويتعرض للمشاكل التي يواجهها الشباب عند الارتباط والزواج.



