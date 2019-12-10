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فن

في ذكرى رحيل أبو العريف.. من هو الفنان الشاب ابن غريب محمود؟

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:13 ص
غريب محمود
غريب محمود
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان صاحب الطلة المميزة غريب محمود، الذي ولد بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية يوم 10 مايو عام 1941، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.

عُرِفَ الفنان الراحل غريب محمود، بأدواره الكوميدية المميزة التى أطلق عليه النقاد بسببها لقب "أبو العريف".

تألق غريب محمود، في العديد من الأدوار شارك كبار النجوم فقد وقف امام اثار الحكيم ورياض الخولي وعايدة عبد العزيز في مسلسل (الفرار من الحب ) كما تألق في العديد من الأعمال المسرحية منها جحا يحكم المدينة عش الدبابير هاملت علشان خاطر عيونك شارع محمد علي يا مسافر وحدك.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2006 وأثناء إجراء أدائه لإحدى الشخصيات في مسرحية (حمام مغربي) أمام الفنانة وفاء مكي، سقط على خشبة المسرح حتى استعاد توازنه ووقف ثانية بمساعدة زملائه ليسقط مرة ثانية ويفقد الوعي وفي هذه المرة لم يستطع زملاؤه إسعافه حيث قاموا بإحضار سيارة الإسعاف التي ذهبت به الي المستشفي الفرنساوي بقصر العيني إلا أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء في إسعافه ليرحل أبو غريب الفنان الصادق في أدائه.

الفنان الراحل غريب محمود له ابنًا سار على درب أبيه وعشق الفن وبالفعل قام بالاشتراك في عدد من الأدوار منها مسلسل: (العار، العراف، سرايا عابدين، خطوط حمراء)، إنه الفنان الشاب محمود غريب محمود.
في ذكرى رحيل أبو العريف.. من هو الفنان الشاب ابن غريب محمود؟
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