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فن

كيف احتفلت رجاء الجداوي بـ ثورة 30 يونيو؟ هالة صدقي: وقفنا تصوير ونزلنا ميدان التحرير

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:58 ص
هالة صدقي ورجاء الجداوي
هالة صدقي ورجاء الجداوي
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مصطفى كرم

احتفلت الفنانة هالة صدقي بثورة 30 يونيو، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هالة صدقي صورة لها مع رجاء الجداوي، وعلقت عليها "زي النهارده، كان اهم يوم في حياتنا ٣٠-٦ كنّا بنصور، وقررنا أننا نوقف التصوير وننزل التحرير، ربنا يقومك بالسلامه يا رجاء يا أعز وأجمل ست في الدنيا ادعولها تقوم بالسلامه".

من جهة أخرى، قال الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إنه لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، خاصة أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.

وأكد الطاقم الطبي في مستشفى عزل أبو خليفة، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه غير مستقرة، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.

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وكشفت مصادر طبية ضمن الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات حالتها الصحية.

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