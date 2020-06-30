رئيس المعاهد الأزهرية: الاستقرار والالتزام السمة السائدة في امتحانات الثانوية

أكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الاستقرار والالتزام هو السمة السائدة في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية منذ بدء الامتحانات وحتى أمس، مشيرا إلى أن ذلك ظهر جليا في امتحانات القسم الأدبي في مادة القرآن الكريم، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، كما سادت حالة من الرضا بين الطلاب.





ورصدت غرفة عمليات الشهادة الثانوية - في تقرير لها- إلغاء ندب 11 عضوًا ورئيس لجنة، بسبب إخلالهم بمقتضى الواجب الوظيفي أثناء امتحان مادة البلاغة التي سبق وأن أقيمت قبل ذلك ، و16 حالة إخلال بالامتحان بسبب تمزيق أو شطب على أوراق البوكليت ، و3 حالات غش إلكتروني عن طريق الموبايل وحالة واحدة غش ورقي.





كما تم رصد 8 حالات مرضية بين الملاحظين، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان، فضلا عن عزل 11 طالبا على مستوى الجمهورية في حُجَرات العزل و استكملوا الاختبارات وحالتهم مستقرة.





وفي نهاية التقرير، توجه رئيس القطاع بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي يتابع يوميًا على مدار الساعة حالة الطلاب واللجان والعاملين بها، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لكل طلاب مصر الذين أثبتوا التزامهم التام الذي يدل على حبهم وانتمائهم لوطنهم وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا وطالبة، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب بإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى عن 12 طالبًا.





يشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.