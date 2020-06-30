الإسكواش المصري سيظل في أيد أمينة.. رنيم الوليلي تودع جمهورها بعد قرار الاعتزال

كشفت رنيم الوليلي بطلة الإسكواش المصنفه الأولي عالميا، عن سبب اعتزالها في تلك الفترة على الرغم من امتلاكها المزيد لتقدمه، متابعه:" قرار الإعتزال ليس صعبا ولكنني سأفتقد أشياء كثيرة ".





وأضافت رنيم الوليلي في تصريحات هاتفية لبرنامج " القاهرة الآن"، والمذاع عبر فضائية " الحدث"، ان سبب اعتزالها في الوقت الحالي هو انتظارها مولودا بداية العام المقبل .





وأكدت رنيم الوليلي أنها استطاعت تحقيق العديد من البطولات خلال فترة تواجدها داخل الملاعب .





وتابعت:" الرجوع إلي الملاعب في وجود طفل سيكون صعبا بسبب التنقل من دولة لأخري "، مضيفه أنها في حالة عودتها من جديد لم تتمكن من المنافسة بنفس المستوي الذي كانت تحققه".



