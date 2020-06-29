تطور مفاجئ جديد في موقف فايلر مع الأهلي

كشفت مصادر خاصة عن تطور جديد في ملف التفاوض مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.









وقالت المصادر ان فايلر طلب مهلة جديدة لحسم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء .









وأضافت أن فايلر لا يريد وضع ضغوط جديدة عليه من قبل مسئولي القلعة الحمراء خاصة أن زوجته لا زالت متحفظة علي عمله خارج بلاده خوفًا من فيروس كورونا .









وأوضحت المصادر ان فايلر طلب من الإدارة الحمراء منحه بعض الوقت لحسم موقفه خاصة في ظل تردد أسرته.









وشددت المصادر على ان فايلر لم يوقع العقود الجديدة نهائيًا حتي الآن وطلب تأجيل الموقف بل لم يحدد موعدا لعودته.



