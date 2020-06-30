الدوري الإسباني.. برشلونة الجريح يسعى لإخماد انتفاضة أتلتيكو مدريد واستعادة الصدارة

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإسباني.









ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمداواة جراحه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الليجا مؤقتا من ريال مدريد، بعد التعادل المخيب أمام سليتا فيجو 2 - 2، في الجولة الماضية.









في المقابل، يطمح أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار الخامس له على التوالي أمام برشلونة، وتعزيز تواجده بالمركز الثالث، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.









ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 71 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 85 نقطة.









يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.