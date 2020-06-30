السيسي مر من هنا.. تفاصيل جديدة عن أهم تطورات ميناء الإسكندرية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرا عن تطوير ميناء الاسكندرية أهم الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط.





وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، ان هناك الكثير من المشروعات التي طورت من ميناء الاسكندرية، ومنها الجراج المتعدد الطوابق، وهو مكون من خمسة طوابق على مساحة 15 الف متر مربع، وتسعى الطاقة التخزينية لديه حوالي 3600 سيارة جديدة.





وتابع الربان طارق شاهين، ان الجراج متعدد الطوابق حل مشكلة كبيرة في الميناء لاستيعاب كل السيارات الجديدة التي تدخل الميناء، وكانت تسبب ازدحاما وتكدسا على رصيف الميناء.





وأضاف أنه يضم الميناء أيضًا على المحطة متعددة الاغراض، وهي تضيف للميناء 2.5 كيلو اطوال ارصفة معظمها حاويات والجزء الاخر للبضائع عامة، ومجموعة من الكباري التي سهلت الدخول والخروج الى الميناء والوصول الى الطرق الساحلية الرئيسية.



