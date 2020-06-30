AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي مر من هنا.. تفاصيل جديدة عن أهم تطورات ميناء الإسكندرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:54 ص
الربان طارق شاهين،
الربان طارق شاهين، رئيس مجلس ادارة ميناء الاسكندرية
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرا عن تطوير ميناء الاسكندرية أهم الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، ان هناك الكثير من المشروعات التي طورت من ميناء الاسكندرية، ومنها الجراج المتعدد الطوابق، وهو مكون من خمسة طوابق على مساحة 15 الف متر مربع، وتسعى الطاقة التخزينية لديه حوالي 3600 سيارة جديدة.

وتابع الربان طارق شاهين، ان الجراج متعدد الطوابق حل مشكلة كبيرة في الميناء لاستيعاب كل السيارات الجديدة التي تدخل الميناء، وكانت تسبب ازدحاما وتكدسا على رصيف الميناء.

وأضاف أنه يضم الميناء أيضًا على المحطة متعددة الاغراض، وهي تضيف للميناء 2.5 كيلو اطوال ارصفة معظمها حاويات والجزء الاخر للبضائع عامة، ومجموعة من الكباري التي سهلت الدخول والخروج الى الميناء والوصول الى الطرق الساحلية الرئيسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة إجمالية تقدر بـ 6 مليارات جنيه.. وزير النقل يكشف تفاصيل مشروعات ميناء الأسكندرية الجديدة .. ويؤكد: الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة.. صور وفيديو

نشاط في حركة السفن والشاحنات والبضائع بميناء الإسكندرية

وزارة النقل 6 سنوات من الإنجاز.. مئات المليارات في خدمة المواطن.. تنفيذ المشروع القومي للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه.. إنشاء اول ميناء جاف في مصر.. والتخطيط لإنشاء 21 محورا على النيل ..فيديو وصور

تحصيل رسوم من الموجودة على المخطاف الخارجي.. ميناء الإسكندرية: السفن الاستراتيجية معفاة من الرسوم

3500 عربية..تعرف على أهمية جراج ميناء الإسكندرية

فوق الخيال..ميناء الإسكندرية: الكباري الجديدة وفرت لنا أكثر من 5 ساعات

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل ليلى حمدي.. أزمات واجهت رفيعة هانم بسبب زيادة وزنها

بعد تسوية الخلافات..براد بيت يزور أنجلينا جولي.. صور

فى غمضة عين وبدون ملينات.. 5 حيل تخلصك من عسر الهضم

3 شروط للخروج على المعاش المبكر.. تعرف عليها

بسبب تفشي فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن تليف الرئة.. أستاذ مناعة يكشف الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30- 6- 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع نادر من السرطان يهدد مريضًا بفقدان لسانه قبل ولادة طفله الأول.. تفاصيل

تويوتا في المقدمة.. أكثر السيارات مبيعا خلال 2020.. صور

بعد تسوية الخلافات..براد بيت يزور أنجلينا جولي.. صور