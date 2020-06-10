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توك شو

فوق الخيال..ميناء الإسكندرية: الكباري الجديدة وفرت لنا أكثر من 5 ساعات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:05 ص
محور الدخيلة
محور الدخيلة
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فرح علاء الخولي
قال الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إنه تم إنشاء ثلاث كباري لصالح الميناء لتسهيل عملية خروج الشاحنات منها للطريق الصحراوي والساحلي، وهذا لحل أزمة التكدس في شوارع المدينة.

وتابع، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن أول كوبري تم الانتهاء منه هو كوبري 27 وهو المخرج من بوابة  للميناء 27 ويوصل الميناء بالطريق الدولي الساحلي.

وأضاف أن يليه كوبري 54 وهو في صدد الانتهاء منه خلال الشهرين القادمين وافتتاحه، وسيحل أزمة كبيرة لحركة الشاحنات خارج الميناء ويتصل بالطريق الدولي الساحلي.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كوبري الدخيلة وهو حل أزمة خيالية معقبًا: "الكوبري ده فوق الخيال" لانه وفر على الشاحنة ما يقرب من 6 ساعات حتى تصل من ميناء الإسكندرية لميناء الدخيلة، فبدل من 5 و6 ساعات أصبح الطريق كله يأخذ اكثر من ربع ساعة.

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