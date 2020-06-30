مغذية ومفيدة وآمنة .. طريقة عمل الرنجة بالخضار

يعشق العديد من الأشخاص ، تناول الرنجة بالرغم انها تسبب الكثير من الأضرار أبرزها السمنة ، وأحيانا يتعرض البعض لمشكلة ارتفاع ضغط الدم ، نتيجة لاحتوائها على الكثير من الأملاح، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول الرنجة بهذه الطريقة.

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل الرنجة بالخضار.

المقادير:

8 شرائح رنجة

280 مل من خل التفاح

1 ملعقة كبيرة فلفل (أبيض أو أسود أو وردي)

2 من أوراق الغار الطازجة

1 ملعقة كبيرة كزبرة

فجل حار مقشر

1 حبة بصل أحمر مقطعة إلى شرائح رفيعة



الطريقة:

1 رشي شرائح الرنجة بالملح واتركيها لمدة 2-3 ساعات. يشطف جيدا واتركها حتى تجف.

2 ضعي خل التفاح والسكر وحبوب الفلفل وأوراق الغار وبذور الكزبرة والفجل في مقلاة وأغليهم. أضف راوند واتركه يطهى برفق شديد لبضع دقائق. أبعده عن الحرارة.

3 ضع طبقة الرنجة في طبق غير معدني. ضعي طبقة من الجلد على الجانب السفلي ، ثم رشيها على البصل الأحمر وضعي الطبقة الأخرى على الجانب العلوي من الجلد.

4 عندما يكون سائل التخليل دافئًا ولكن ليس ساخنًا ، اسكبه فوق السمك ، مع التأكد من غمره بالكامل. يترك ليبرد تماما ويوضع في الثلاجة. ستكون جاهزة للأكل في غضون 3 أيام ، لكنها ستبقى لعدة أسابيع طالما أن الأسماك مغمورة