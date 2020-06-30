مغذية ومفيدة وآمنة .. طريقة عمل الرنجة بالخضار

يعشق العديد من الأشخاص ، تناول الرنجة بالرغم انها تسبب الكثير من الأضرار أبرزها السمنة ، وأحيانا يتعرض البعض لمشكلة ارتفاع ضغط الدم ، نتيجة لاحتوائها على الكثير من الأملاح، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول الرنجة بهذه الطريقة.
قدم الشيف الشربيني طريقة عمل الرنجة بالخضار.
المقادير:
8 شرائح رنجة
280 مل من خل التفاح
1 ملعقة كبيرة فلفل (أبيض أو أسود أو وردي)
2 من أوراق الغار الطازجة
1 ملعقة كبيرة كزبرة
فجل حار مقشر
1 حبة بصل أحمر مقطعة إلى شرائح رفيعة
الطريقة:
1 رشي شرائح الرنجة بالملح واتركيها لمدة 2-3 ساعات. يشطف جيدا واتركها حتى تجف.
2 ضعي خل التفاح والسكر وحبوب الفلفل وأوراق الغار وبذور الكزبرة والفجل في مقلاة وأغليهم. أضف راوند واتركه يطهى برفق شديد لبضع دقائق. أبعده عن الحرارة.
3 ضع طبقة الرنجة في طبق غير معدني. ضعي طبقة من الجلد على الجانب السفلي ، ثم رشيها على البصل الأحمر وضعي الطبقة الأخرى على الجانب العلوي من الجلد.
4 عندما يكون سائل التخليل دافئًا ولكن ليس ساخنًا ، اسكبه فوق السمك ، مع التأكد من غمره بالكامل. يترك ليبرد تماما ويوضع في الثلاجة. ستكون جاهزة للأكل في غضون 3 أيام ، لكنها ستبقى لعدة أسابيع طالما أن الأسماك مغمورة