AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:00 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
انجي هيبة
كشف  الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى العزل بأبوخليفة  بمحافظة الاسماعيلية والمخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، إن حالة الصحية الفنانة رجاء الجداوي  غير مستقرة وتتدهور بشكل ملحوظ.

وأوضح الفريق الطبي المعالج  أن الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حاليًا الفنانة رجاء الجداوي هي التي تضخ الأكسجين للرئة، وبدونها لا يمكنها التنفس في الوقت الحالي، مضيفًا أن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا.

اقرا ايضا:


وأشاروا إلى أن الفنانة رجاء الجداوي لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، كما أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.

وأكدوا أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

حالتها حرجة بسبب كورونا.. منشور مؤثر من ابنة رجاء الجداوي

الكل بيحبك يا غالية.. نيرمين الفقي تدعو لـ رجاء الجداوي.. شاهد

يا رب يشفيكي ويعافيكي.. وفاء عامر تدعو لـ رجاء الجداوي

شيماء سيف تدعو لـ رجاء الجداوي وتطلب من الجمهور الدعاء لها.. شاهد

رجاء الجداوي في حالة خطرة ورحمة "إيجابية" للمرة الثانية وتعافي هؤلاء .. اِعرف مستجدات الحالة الصحية للنجوم المصابين بكورونا

ترشيحاتنا

شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور

بعد مقتل فنان شهير.. المظاهرات تجوب إثيوبيا وبيان عاجل من آبي أحمد

بعد تسوية الخلافات..براد بيت يزور أنجلينا جولي.. صور

برج بالحوامدية وفيلا بالبدرشين.. إزالة ١٥ عقارا مخالفا بالأحياء في الجيزة

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

شوبير: الزمالك أنهى صفقتين.. ويفاوض ثنائي بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان فى المقدمة.. ترتيب مبيعات شركات السيارات المحلية في مصر.. صور

أكثر سيارة موفرة للبنزين واقتصادية في مصر.. صور

إطلاق نار يودي بحياة مراهقين بسبب سؤال شاب عن طول قامته.. اعرف القصة