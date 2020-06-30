رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى العزل بأبوخليفة بمحافظة الاسماعيلية والمخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، إن حالة الصحية الفنانة رجاء الجداوي غير مستقرة وتتدهور بشكل ملحوظ. رجاء الجداوي





وأوضح الفريق الطبي المعالج أن الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حاليًا الفنانة رجاء الجداوي هي التي تضخ الأكسجين للرئة، وبدونها لا يمكنها التنفس في الوقت الحالي، مضيفًا أن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا.





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وأشاروا إلى أن الفنانة رجاء الجداوي لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، كما أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.





وأكدوا أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.



