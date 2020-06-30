نائب محافظ الدقهلية يتابع مراجعة عقارات جارٍ ترخيص بنائها

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء هيثم الشيخ نائب المحافظ،بالاشراف الميدانى على الطبيعة لاعمال لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها للمعاينة على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال





وذلك بمرافقة اللواء عبد القادر النورى السكرتير واللواء محمد جويلى نائب مدير امن الدقهلية وسوسن يوسف رئيس مركز المنصورة واعضاء اللجنه من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ،والتنظيم ،واساتذة كلية الهندسة، وممثلا عن نقابة المهندسين .





جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.





وأوضح نائب المحافظ ان اللجنة قامت اليوم بالمرور على عدد من العقارات المشار اليها بنطاق مركز المنصورة شملت 4 مواقع بمناطق حوض بن زيد وحوض لوساتو فى مقابل الطريق الدائرى بالمنصورة مشيرا الى ان قرار المحافظ بتشكيل هذه اللجنة استهدف مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن و ذلك للتاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والإشتراطات والإرتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الإنتهاء منها.





واشار نائب المحافظ الى انه تم الانتهاء من اعمال التدعيم والترميم بالمحافظة وان اللجنه فى اجتماع سابق لها قررت السماح باستكمال الاعمال الانشائية للعقارات التي بدأت في أعمال الحفر بموجب التراخيص حفاظا علي الحاله الانشائية للعقارات المجاوره مضيفا ان قرار تشكيل اللجنه يشمل العقارات بنطاق مدن طلخا وحى شرق وحى غرب المنصورة وبعض المناطق الواقعة بمدينة المنصورة والتى تتبع اداريا الوحدة المحلية لمركز المنصورة.



