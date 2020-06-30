AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شابة تذكر زميلها بارتداء الكمامة في العمل فلقنها علقة ساخنة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:36 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
تعرضت امرأة عاملة لهجوم عنيف وضرب مبرح من قبل زميلها بعد أن ذكّرته بارتداء قناع الوجه "الكمامة" في المكتب.


حاولت الشابة، التي تدعى "تشيكوري أوشاراني"، التصدي والتغلب على زميلها "بهاسكار راو" الذي هاجمها بذراع كرسي مكسور، بينما كانت على الأرض في خوف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


دارت تلك الواقعة في مدينة نيلور جنوب الهند، وأصيبت الشابة بجروح خطيرة في الهجوم، واعتقل "راو" الذي قيل إنه شعر بالضغينة ضد ضحيته.


وفي مقطع  فيديو للهجوم الذي تم التقاطه بكاميرا المراقبة، ظهر نائب المدير في أحد الفنادق وهو يمسك السيدة "أوشاراني" من شعرها وسحبها إلى الأرض، حتى وصل إلى الطاولة وأمسك ذراع الكرسي الخشبي وضربها به، بينما اندفع عامل آخر لوقف الهجوم.


لكن راو حاول التخلص من الرجل ومواصلة اعتدائه، بينما تغادر عاملة أخرى وهي تشعر بالذعر لما تشهده بالغرفة، وفي نهاية المطاف أمسك بالعصا وأخذ يسدد بها فوق رأسها ويضربها عدة مرات عندما حتى اندفع رجل إلى الأمام للتدخل وفض الاشتباك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. هازارد يطالب حكيمي بالحفاظ على البرتوكول الطبي أثناء الاحتفال بهدف هالاند

59% من قراء صدى البلد يتوقعون التزام المواطنين بارتداء الكمامات بسبب الغرامة

محافظ مرسى مطروح: مرتكب واقعة حجارة سكة حديد الضبعة مختل عقليا

بسبب لقطة.. لحظة هجوم أسد على شاب في غابة.. صور

شباب يلتقطون سيلفي مع شرطي أثناء الاعتداء عليه في بريطانيا ..فيديو

اعتداء على ضابط شرطة بريطاني.. ووزيرة الداخلية تتدخل.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

الكاف يعلن استكمال منافسات الكونفيدرالية بدولة المغرب ومباراة واحدة لنصف النهائى

هل لمس المرأة بشهوة يحرم الزواج من ابنتها.. الإفتاء ترد

بإجمالي 194259 حالة.. ألمانيا تسجل زيادة جديدة في إصابات كورونا

الحقي نفسك.. 3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار

فيديوجراف.. سر إزالة خانة المتعافين من تقرير وزارة الصحة اليومي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحقي نفسك.. 3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار

حفاظا على صحتهم .. قواعد يتبعها الأمير ويليام وكيت ميدلتون في تربية أطفالهما

بالابيض.. نسرين طافش بإطلالة جديدة على إنستجرام