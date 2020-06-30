شابة تذكر زميلها بارتداء الكمامة في العمل فلقنها علقة ساخنة

تعرضت امرأة عاملة لهجوم عنيف وضرب مبرح من قبل زميلها بعد أن ذكّرته بارتداء قناع الوجه "الكمامة" في المكتب.









حاولت الشابة، التي تدعى "تشيكوري أوشاراني"، التصدي والتغلب على زميلها "بهاسكار راو" الذي هاجمها بذراع كرسي مكسور، بينما كانت على الأرض في خوف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









دارت تلك الواقعة في مدينة نيلور جنوب الهند، وأصيبت الشابة بجروح خطيرة في الهجوم، واعتقل "راو" الذي قيل إنه شعر بالضغينة ضد ضحيته.









وفي مقطع فيديو للهجوم الذي تم التقاطه بكاميرا المراقبة، ظهر نائب المدير في أحد الفنادق وهو يمسك السيدة "أوشاراني" من شعرها وسحبها إلى الأرض، حتى وصل إلى الطاولة وأمسك ذراع الكرسي الخشبي وضربها به، بينما اندفع عامل آخر لوقف الهجوم.









لكن راو حاول التخلص من الرجل ومواصلة اعتدائه، بينما تغادر عاملة أخرى وهي تشعر بالذعر لما تشهده بالغرفة، وفي نهاية المطاف أمسك بالعصا وأخذ يسدد بها فوق رأسها ويضربها عدة مرات عندما حتى اندفع رجل إلى الأمام للتدخل وفض الاشتباك.







