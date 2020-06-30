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أخبار العالم

الإمارات: ندرس خيارات أخرى لتقسيط أسعار خدمات الكهرباء

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:30 م
وزير الطاقة
وزير الطاقة
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عبدالله قدري


أوضح وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي أسباب ارتفاع رسوم خدمات الكهرباء بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقد اليوم الثلاثاء.

وقال المزروعي إن الإمارات من أقل دول العالم  في رسوم التوصيل وأسعار الكهرباء والماء، والـ300 درهم هي جزء بسيط يمثل 26% من التكلفة، الحكومة تساعد المواطن، الهيئة قسطت المبالغ على 36 قسطًا، بحيث لا يزيد القسط الشهري عن 1000 درهم مراعاةً للمواطنين، وسوف ندرس خيارات أخرى للتقسيط.

وأشار إلى أن المواطن يدفع  22 % من كلفة الخطوط وتتحمل الهيئة الباقي فيما يخص النقل، أما التعرفة المقدمة الدولة للمواطنين يتحمل فيها المواطن 26 % فقط من التكلفة الفعلية للكهرباء.

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