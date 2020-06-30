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فن

أحمد العوضى يستعيد ذكرياته مع مسلسل الاختيار على إنستجرام..شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
استعاد النجم أحمد العوضى ذكريات مسلسل الاختيار على أنغام أغنية حسين الجسمى.

ونشر احمد العوضى عدة فيديوهات من المسلسل عبر خاصية الإستورى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور الإنستجرام.


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ويشارك العوضى فى مسلسل شديد الخطورة وهو من بطولة ، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

يذكر أن أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

أحمد العوضى يستعيد ذكرياته مع مسلسل الاختيار على إنستجرام..شاهد
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