أحمد العوضى يعلن مواعيد عرض مسلسله "شديد الخطورة".. شاهد

نشر الفنان أحمد العوضى الاعلان الترويجى لمسلسله الجديد "شديد الخطورة " عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك ".





وكشف أحمد العوضى عن مواعيد عرض مسلسله "شديد الخطورة".





وكتب العوضى معلقًا على الفيديو :”Booooom.. شديد الخطورة ابتداء من يوم الاربعاء ٧/١ علي watch it”.





كما شارك الفيديو مع صناع المسلسل منهم الفنانة ريم مصطفي التي تشاركه البطولة والمنتج تامر مرسي.





والمسلسل بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.





يذكر أن أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.



